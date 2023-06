Milan Loftus-Cheek, piovono conferme: gli aggiornamenti di Longari

Calciomercato Milan, i rossoneri si avvicinano a Loftus-Cheek del Chelsea: arrivano conferme da parte di Gianluigi Longari

Intervenuto a SiCafé, Gianluigi Longari ha dato importanti aggiornamenti su Loftus-Cheek, in orbita calciomercato Milan:

Il Milan è in pole position per Loftus Cheeck, il Milan ha deciso di riattivare i contatti. Era una trattativa che aveva portato avanti la vecchia dirigenza: nelle ultime ore però, sull’asse Milano-Londra, i contatti sono costanti e febbrili. L’inglese si sta avvicinando molto alla maglia rossonera, è un’idea che il Milan sta portando avanti con forza. Formula? Non definita, potrebbe essere prestito con diritto di riscatto fissato sui 15-18 milioni