Gianluca Galliani ha commentato il calendario serratissimo tra campionato e coppe: le sue dichiarazioni complete

A TMW Radio, Gianluca Galliani ha dichiarato:

«Sono malato di calcio, ma non so quanti abbiano la mia stessa passione. Mi piace vedere partite ma non mi piace sempre che ci siano processi mediatici. Giocare ogni tre giorni porta a questo, se ci fosse meno agitazione mediatica dietro alle partite sarebbe meglio».