Gianluca Galliani «Nel Milan è ritornato lo spirito di una volta»

Gianluca Galliani, figlio dello storico ex AD del Milan, ha commentato la grande stagione dei rossoneri di Pioli: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Gianluca Galliani si è espresso in questi termini del Milan:

«Lo sto aspettando come tutti i milanisti, tensione e ansia. Queste sensazioni ci sono da un mese perchè è un mese che il Milan lotta punto su punto e resta primo in classifica. E’ una squadra forte e penso che davvero non ci sia mai stata una lotta così tra le due milanesi. Sicuramente questo è il campionato più combattuto degli ultimi quindici anni».