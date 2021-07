Gianluca Galliani: «Lavoro straordinario di Pioli al Milan, vi dico i motivi»

Gianluca Galliani ha spiegato come Pioli sia riuscito insieme alla società a ricreare quello spirito famigliare che si era da tempo sopito

Gianluca Galliani, figlio dell’ex amministratore delegato del Milan, ha parlato del ruolo di Pioli nell’ultima stagione del Diavolo ai microfoni di Tuttosport:

«Sono un suo grandissimo estimatore, ho una grande passione per lui. Penso che abbia fatto un lavoro straordinario con tutta la squadra e con la società. Quello che ho visto nel Milan, dopo il suo arrivo, è quello spirito familiare e di comunione d’intenti che si era un po’ perso. Vanno fatti i complimenti a tutto il club a 360 gradi. Ma Pioli, insieme ai giocatori, hanno ricreato delle emozioni in noi tifosi milanisti che erano tanti anni che erano sopite. C’era molta sofferenza nel non riuscire a vincere gli scontri diretti e nel non essere competitivi. Il tifoso sa bene che non può vincere tutti gli anni, perché è impossibile, ma vedere una squadra in cui ti riconosci e che ti fa innamorare, è certamente qualcosa di bello. I tifosi, per me, sono stati determinanti nel raggiungimento del secondo posto, che è stato un grande risultato. C’è un clima virtuoso molto bello».