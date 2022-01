Di Marzio: «Elliott non ha mai messo limiti di budget, su Sanches...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha commentato le strategie del Milan di Elliott nel mercato di gennaio: le sue parole

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha commentato il mercato del Milan:

«Non credo che il fondo Elliott abbia mai creato problemi alla dirigenza per il budget, soprattutto se sono giocatori giovani e di qualità. Non c’è un limite. La decisione del Milan di non prendere tanto per prendere in questo mercato di gennaio sia proprio legato al fatto che il mercato estivo sarà un mercato molto importante. Ci sarà la perdita di Kessie, non rinnoverà il contratto a meno di clamorosi miracoli: c’è da prendere un centrocampista forte come può essere Renato Sanches. C’è da capire il discorso di Romagnoli. Rinnova o non rinnova? È un altro tema da capire. Il Milan ha necessità assoluta di prendere uno se non due difensori centrali forti, e credo che uno sarà sicuramente Botman. Su Bremer ci sarà la concorrenza dell’Inter. A centrocampo ha cercato di prendere Renato Sanches ma non c’erano i tempi e i modi per fare l’operazione ieri, ma un tentativo concreto è stato fatto».