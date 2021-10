Pazzini: «Ibra e Giroud sono più esperti degli attaccanti del Napoli»

Per Giampaolo Pazzini gli attaccanti del Milan, Ibra e Giroud, sanno ben comportarsi in situazioni diverse rispetto ad Osimhen

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan e oggi commentatore di DAZN, ha espresso la sua opinione in merito al confronto tra l’attacco del Milan e quello del Napoli:

«Ibrahimovic e Giroud rispetto agli attaccanti del Napoli hanno più esperienza. In certe situazioni sanno come muoversi, sanno come risolvere alcune partite. Osimhen dall’altra parte è una scheggia, giocatore fortissimo. Il Napoli rispetto al Milan punta molto di più sul solo Osimhen».