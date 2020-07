Giacinti: «Mi ispiro a Morata, è il mio giocatore preferito»

L’attaccante rossonera Valentina Giacinti ha intrattenuto una speciale chat online con una sua grande fan rossonera

Valentina Giacinti, attaccante del Milan femminile, ha intrattenuto una speciale chat online con una sua grande tifosa rossonera. Queste alcune delle dichiarazioni:

«Quando ero piccolina il mio idolo era Bobo Vieri. Guardavo lui e tifavo qualsiasi squadra in cui giocasse, ero innamorata di lui. Dopo crescendo e vedendo le partite ha smesso e ho iniziato a perdermi per Morata. Ho guardato tutti i suoi movimenti, quello che trasmette in campo. Per me è il modello di giocatore, mi ispiro a lui»