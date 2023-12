Giacinti si sfoga: «Troppe critiche dopo il Mondiale, l’obiettivo è uno solo»

L’attaccante dell’Italia e ex Milan Femminile, Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro la Spagna

«Siamo riuscite a mettere in campo tutto il nostro cuore, che ci ha dato quel qualcosa in più per riuscire a portare a casa uno storico successo. Nell’abbraccio finale erano racchiuse la nostra fragilità e la nostra forza. Abbiamo ricevuto tante critiche dopo il Mondiale, ma volevamo far ricredere la gente e dare una grande gioia a chi ci ha sempre sostenuto»

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è solo uno: portare in alto l’Italia. E ora vogliamo andare a prenderci il secondo posto»