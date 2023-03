Giacinti: «Vittoria con il Milan? Bellissima sensazione»

Valentina Giacinti intervenuta nel podcast “Fino a qui” ha commentato tra le varie la vittoria della Roma contro il Milan Femminile

«Vincere così col Milan è stata una bellissima sensazione, lavoravamo per vincere da tutta la settimana, volevamo ribaltare il risultato. La partita si è messa male, abbiamo reagito. La cosa che mi è piaciuta è stata la mentalità di voler ribaltare questa partita

Il mio modo di giocare non è cambiato tantissimo negli anni, anche da piccola mi piaceva attaccare la profondità. È cambiata la velocità delle giocatrici, la forza fisica, un attacco in profondità è un duello molto più impegnativo. Il lavoro sicuramente aiuta, però credo anche che per tante attaccanti sia un istinto che cresce con te. Penso di allenarlo, ma dentro di me so che qualcosa ho e qualcosa mi è stato dato. Più lavori, più migliori, più cresci fisicamente. Non risparmiarsi mai viene dal mio modo di essere fuori dal campo, voglio fare sempre di più»