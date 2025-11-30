Giaccherini dopo Milan Lazio: «Questi due calciatori sono assolutamente fondamentali per Allegri»

Giaccherini, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato l’importante vittoria del Milan contro la Lazio: le sue dichiarazioni

L’importante vittoria del Milan per 1-0 sulla Lazio è stata analizzata negli studi di DAZN da Emanuele Giaccherini. L’ex giocatore, intervenuto durante il programma Vamos, ha elogiato il lavoro di Massimiliano Allegri e la qualità superiore della rosa rossonera, evidenziando il ruolo cruciale di alcuni singoli. Per Giaccherini, la squadra ha fatto un passo in avanti significativo, basando il successo sulla solidità difensiva e sulla nuova leadership in attacco.

L’analisi del commentatore ha puntato il dito in particolare su due campioni che stanno facendo la differenza. Mike Maignan è stato definito un fattore da classifica, mentre Rafael Leao è stato promosso al nuovo ruolo di prima punta.

PAROLE – «Il Milan è una squadra piena di campioni, perché un portiere come Maignan ti permette di avere 10 punti in più a fine anno. Ha trovato un nuovo centravanti, Leao. Si va avanti, non subendo gol. Nel primo tempo ha sofferto ma nel secondo è venuto fuori alla grande».

Giaccherini esalta Maignan e Leao

Secondo Giaccherini, il portiere francese, grazie alle sue parate decisive, garantisce un bottino di circa 10 punti in più a fine stagione, un vantaggio enorme nella lotta al vertice. Inoltre, la trasformazione tattica di Leao in nuovo centravanti sta dando i suoi frutti, risolvendo il problema offensivo del Diavolo. La squadra, pur avendo sofferto nel primo tempo, ha dimostrato grande carattere, venendo fuori alla grande nella ripresa per conquistare il successo.