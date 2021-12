Ghirelli: «Il calcio non può fermarsi, dunque si all'obbligo vaccinale per...»

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervistato da Sportchannel ha parlato della nuova ondata di Covid-19

«Stiamo preparando un quadro della situazione, capire le singole società come sono messe e in base a questo decidere cosa fare. Ma per ora mantengo il riserbo, non conosco i dati. Io sono uno dei primi a favore alla vaccinazione obbligatoria per i calciatori, il calcio non si può fermare. Il calcio è una speranza per il Paese, se si ferma il calcio il Paese subisce un shock, va al di là del gioco, è un messaggio di speranza, il contraccolpo psicologico sarebbe forte».