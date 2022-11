Gestione di De Ketelaere e dei giovani? La spiegazione di Pioli

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della gestione di Charles De Ketelaere e dei tanti giovani presenti nel club rossonero

Ricevuto il premio Sport e Civiltà a Parma, Stefano Pioli ha parlato così di Charles De Ketelaere e dei giovani in generale:

«Noi come club abbiamo una nostra idea e una nostra programmazione. Quando si parla di investire sui giovani sono tutti contenti, ma poi non c’è la pazienza necessaria per aspettarli. Parliamo di ragazzi che vengono da Paesi diversi, da culture diverse, modo di giocare diverso, abitudini diverse… È normale avere delle difficoltà, ma noi siamo assolutamente convinti di aver preso giocatori di talento, intelligenti e disponibili».

