Inter Milan, Cardinale ha deciso: ecco cosa farà al derby

Gerry Cardinale ha deciso di presenziare al derby del prossimo 16 settembre tra Inter e Milan: tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo essere stato regolarmente presente in tribuna nelle prime tre sfide stagionali del Milan, Gerry Cardinale ha deciso di recarsi a San Siro anche per il derby contro l’Inter del prossimo 16 settembre.

Non solo: salvo imprevisti dell’ultimo minuto, Cardinale si fermerà anche per la sfida di Champions League contro il Newcastle del 19 settembre.