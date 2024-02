Geolier rivela: «Oltre ad Insigne, anche un ex Milan fa il tifo per me a Sanremo»

Il rapper e noto tifoso del Napoli, Geolier, in gara a Sanremo, ha parlato del sostegno che sta ricevendo dal mondo del calcio

Geolier, rapper protagonista a Sanremo e grande tifoso del Napoli, ha parlato al Corriere della Sera del supporto che sta ricevendo dal mondo del calcio. A fare il tifo per lui, oltre a Lorenzo Insigne, anche l’ex portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma.

PAROLE – «Quello che conta è essere primi nella vita, fare le cose per la famiglia. Se fai bene quello poi i numeri sono uno specchio che riflette. Cerco di portare con me chi non ha un lavoro o di darne uno meno pesante a chi ad esempio sta in fabbrica. E anche agli amici che devono badare alla loro famiglia. Provo anche a cambiare la vita a quei ragazzi che facevano cose per strada. Quando avevo 13 anni pagavo 30 euro l’ora per fare la mia musica: la mia struttura sarà gratuita per regalare l’opportunità di fare arte. Sentivo il palco bruciare sotto i piedi, anzi me la facevo proprio sotto. Insigne, Siani, Donnarumma mi hanno fatto gli auguri. La mia presenza qui è una fattore di cultura: portiamo Napoli e il rap. Per me conta questo. Restano le canzoni, non i nomi degli artisti».