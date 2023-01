Gentile: «Momento negativo, una vittoria nelle ultime sei»

Riccardo Gentile a Sky Sport 24 parla così della crisi di risultati del Milan nelle ultime gare. Le sue dichiarazioni

«Maldini ha sicuramente ragione (a dire di mantenere la calma, ndr) perché il lavoro che è stato fatto è innegabile soprattutto perché ha portato uno scudetto, e quindi sicuramente è giusto richiamare all’ordine e alla calma, anche per far sentire alla squadra una certa protezione e anche perché effettivamente la classifica, a parte il Napoli che sta facendo qualcosa di diverso, è in linea. Però anche lo stesso Maldini lo sa ed è preoccupato, ne sono profondamente convinto, che il momento negativo parla di una vittoria nelle ultime sei partite ufficiali. Il 2023 era iniziato con la vittoria di Salerno e poi sono arrivate una serie di delusioni: perdere la Supercoppa con l’Inter, perdere 4-0 con la Lazio, uscire dalla Coppa Italia, pareggiare con Roma e Lecce.»