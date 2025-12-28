Gentile su Fullkrug: «Può essere la svolta, al Milan manca uno così. Ecco cosa può portare»

Gentile, noto giornalista di Sky, ha commentato l’arrivo in rossonero di Fullkrug: il tedesco può essere l’uomo della svolta per il Milan

Il clima a San Siro, prima del rotondo 3-0 rifilato all’Hellas Verona, era già elettrico per la presenza in tribuna di Niclas Füllkrug. Il “Panzer” tedesco, ormai di casa a Milanello da qualche giorno, è pronto a diventare ufficialmente un giocatore rossonero il prossimo 2 gennaio, con il debutto già nel mirino per la trasferta di Cagliari.

Sull’importanza di questo innesto si è espresso Riccardo Gentile. Il giornalista e telecronista, intervenuto nel pre-gara di Sky, ha analizzato ciò che l’ex West Ham porterà in dote a Massimiliano Allegri, sottolineando un vuoto tecnico presente finora nella rosa meneghina.

L’analisi di Riccardo Gentile

Secondo Gentile, l’acquisto di Füllkrug non è solo un’operazione di contorno, ma un potenziale game changer per la rincorsa allo Scudetto: