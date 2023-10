Genoa Milan, trasferta tutta particolare per i rossoneri: spunta questo retroscena sul viaggio per la Liguria

Il Milan questa sera affronterà il Genoa a Marassi nella sfida valida per l’ottava giornata della Serie A. Tuttosport in edicola ha svelato un retroscena sul viaggio dei rossoneri per raggiungere la Liguria.

Il Diavolo ha svolto ieri la rifinitura e in mattinata arriverà a Genova in aereo – si legge – Un volo di circa 40 minuti che sarà decisamente più corto rispetto alla trasferta in treno abituale.