Genoa Milan, lo strano scherzo del destino legato a Inter Bologna: i dettagli

Nel corso dell’ottavo turno di Serie A, il Milan sarà ospite del Genoa, mentre l’Inter affronterà il Bologna: due gare collegate tra loro

Le due gare dell’ottavo turno di Serie A, Genoa-Milan e Inter-Bologna, sono legate da un filo diretto, che non riguarda soltanto la testa della classifica condivisa dalle due milanesi, ma anche uno strano scherzo del destino.

Come sottolinea il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter: «Domani, per la SECONDA volta nella storia, #Milan e #Inter affronteranno nello stesso giorno un allenatore che da giocatore aveva vinto una Champions per loro.

Era già successo il 1° dicembre 2021, con Genoa-Milan 0-3 (Shevchenko) e Inter-Spezia 2-0 (sempre Thiago Motta)».