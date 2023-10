Genoa Milan, out Retegui? Un’idea di Gilardino porta a Messias: le ultime

In Genoa-Milan di sabato sera potrebbe esserci la chance dal 1′ per l’ex della partita, Junior Messias: queste le idee di Gilardino

La presenza di Mateo Retegui per Genoa-Milan di sabato sera è a forte rischio per via dei suoi problemi al ginocchio. Il tecnico dei rossoblù, Alberto Gilardino, studia le possibili alternative tattiche per rimediare all’assenza del proprio centravanti.

Come riferisce TMW, un’idea porta all’ex della partita, Junior Messias (in gol già due giornate fa contro la Roma da subentrato). L’alternativa al brasiliano sarebbe George Puscas.