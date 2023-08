Genoa, Gilardino: «Siamo un cantiere aperto. Su Messias dico…»

L’ex giocatore del Milan, ora allenatore al Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato così in vista dell’inizio della stagione di Serie A

Intervistato da Telenord, il tecnico del Genoa si è espresso così in vista dell’inizio della stagione di Serie A. Ecco le parole dell’ex giocatore del Milan sul mercato fatto dai rossoblù.

CANTIERE APERTO – «È tutto molto chiaro nella mia testa, in questo momento siamo un cantiere aperto, la verità è questa. Mancano quindici giorni alla fine del mercato con la società ci confrontiamo quotidianamente perché sono il primo, a volte, a “rompere” e a discutere su determinate situazioni perché so cosa vuol dire giocare in Serie A, so cosa comporta questo tipo di categoria».

ULTIMI ACQUISTI DA FARE? – «Sappiamo che vanno inseriti dei giocatori con determinate caratteristiche, e la società lo sa. Questo è fondamentale e determinante per colmare il “gap” per la categoria superiore, come ho sempre detto. Tuttavia, i ragazzi che ho a disposizione si stanno dimostrando quelli che erano la scorsa stagione, mentre i nuovi elementi e quelli che sono rientrati da esperienze in altre squadre si stanno dimostrando dei grandi professionisti, vogliosi di iniziare questo campionato. Ma la realtà, ad oggi, è che noi dobbiamo pensare a raggiungere i 40 punti. Valuteremo settimana dopo settimana quello che riusciremo a fare».

SU MESSIAS, RETEGUI E GUDMUNDSSON – «Messias-Gudmundsson in campo? Un allenatore deve sempre sforzarsi di trovare la giusta soluzione con calciatori che saltano l’uomo. Retegui ha bisogno di tranquillità perché arriva da un campionato che stava terminando e proviene da un altro modo di allenarsi».