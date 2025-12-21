Genoa Atalanta 0-1: beffa atroce al 94′, Hien punisce il Grifone. Il resoconto del match

Genoa Atalanta 0-1: beffa clamorosa per la squadra di De Rossi che subisce la rete della sconfitta al minuto 94. Hien decisivo

La sfida del Ferraris tra Genoa e Atalanta si chiude con il più amaro dei finali per la squadra di Gilardino. In una partita condizionata pesantemente dall’espulsione immediata di Leali, che ha costretto i rossoblù all’inferiorità numerica per oltre ottanta minuti, il Grifone è caduto proprio sul traguardo, punito da un errore individuale nel recupero.

Genoa Atalanta 0-1: la dinamica del match

Nonostante l’uomo in meno, il Genoa ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, alzando un muro difensivo che sembrava invalicabile per la Dea. Ma al 94′, la resistenza è crollata: