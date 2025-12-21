News
Genoa Atalanta 0-1: beffa atroce al 94′, Hien punisce il Grifone. Il resoconto del match
Genoa Atalanta 0-1: beffa clamorosa per la squadra di De Rossi che subisce la rete della sconfitta al minuto 94. Hien decisivo
La sfida del Ferraris tra Genoa e Atalanta si chiude con il più amaro dei finali per la squadra di Gilardino. In una partita condizionata pesantemente dall’espulsione immediata di Leali, che ha costretto i rossoblù all’inferiorità numerica per oltre ottanta minuti, il Grifone è caduto proprio sul traguardo, punito da un errore individuale nel recupero.
Genoa Atalanta 0-1: la dinamica del match
Nonostante l’uomo in meno, il Genoa ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, alzando un muro difensivo che sembrava invalicabile per la Dea. Ma al 94′, la resistenza è crollata:
- La frittata: Su un cross apparentemente innocuo, il portiere di riserva Sommariva ha calcolato male i tempi dell’uscita, mancando completamente il pallone.
- Il guizzo: Hien ne ha approfittato depositando in rete lo 0-1 definitivo, regalando all’Atalanta tre punti pesantissimi per la corsa Champions.