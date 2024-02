Genoa Atalanta 1-4, successo per la Dea: ecco come cambia la classifica per il Milan

Genoa Atalanta 1-3, successo per la Dea: ecco come cambia la classifica per il Milan nel corso del 24° turno di Serie A

È appena terminata Genoa Atalanta, partita delle ore 18:00 di questo ventiquattresimo turno del campionato di Serie A. Adesso tocca al Milan contro il Napoli. Successo importante per la Dea di Gian Piero Gasperini che fa un balzo in classifica: ecco come cambia. In gol De Ketelaere, Malinovskyi, Koopmeiners, Zappacosta e El Bilal Toure.

Inter 60 punti (23)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 42 (23)

Bologna 39 (23)

Roma 38 (24)

Fiorentina 37 (23)

Lazio 37 (23)

Napoli 35 (22)

Torino 33 (23)

Monza 30 (24)

Genoa 29 (24)

Lecce 24 (24)

Frosinone 23 (24)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 20 (23)

Udinese 19 (23)

Hellas Verona 19 (24)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)