Gazzetta- Tonali, è Derby con l’Inter. L’offerta di Maldini

Gazzetta, in prima pagina il via libera al Derby milanese per Tonali, c’è l’offerta da parte di Maldini, ora si attende Marotta

L’OFFERTA DI MALDINI- “Tonali, è Derby”. Titola così la rosea in merito al futuro del centrocampista del Brescia, uno dei più ambiti in Serie A. Poi aggiunge: “Maldini offre 38 milioni totali, Marotta aspetta”. Il via libera di Ibra apre ufficialmente i giochi.