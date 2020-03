Gazzetta: “Nel Milan che verrà c’è la tentazione Milik se Ibra lascia”

Gazzetta dello sport, Venerdì 20 Marzo, in prima pagina il mercato rossonero con l’idea Milik nel caso in cui Ibra dovesse lasciare

Gazzetta dello sport, in prima pagina il mercato rossonero con l’idea Milik nel caso in cui Ibra dovesse lasciare. Lo svedese è ancora a casa con la famiglia, il Milan lo attende per la ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì.

MILIK PER IL DOPO IBRA- “Nel Milan che verrà c’è la tentazione Milik se Ibra lascia”. Questo il titolo odierno della rosea in merito alle strategie di mercato rossonere.