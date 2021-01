Gazzetta: «Nati per il derby, Inter-Milan dentro o fuori»

Gazzetta dello Sport: questa sera Inter e Milan si sfidano nel match valido per i quarti di Coppa Italia, gara secca chi vince…

«Nati per il derby» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «Inter-Milan dentro o fuori».

Questa sera ore 20:45 il Diavolo sfida il team nerazzurro nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince, affronta la vincente tra Juventus-Spal. Conte pensa a Sanchez e Perisic. Pioli deve rinunciare a Donnarumma squalificato. In avanti Leao e Ibrahimovic, in panchina Mario Mandzukic.