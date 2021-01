Gazzetta: Ibra vuole Mandzukic per far più paura agli avversari. Conte ricarica Lukaku per mandare in tilt Pioli

«Cattivissimo derby» – questo il titolo in prima pagina dell’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Domani Milan e Inter si sfidano per i quarti di Coppa Italia.

«Ibra vuole Mandzukic per far più paura agli avversari, Conte ricarica Lukaku per mandare in tilt Stefano Pioli».