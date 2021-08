Gazzetta – Milan, vicina l’intesa per Bakayoko: le ultime

Il Milan si avvicina al ritorno di Tiemouè Bakayoko. Secondo quanto riportato da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, il club rossonero è vicino all’accordo con il Chelsea per il prestito del centrocampista francese. Per l’ex Napoli è ormai un conto alla rovescia.

Avanti tutta per #Bakayoko. C'è aria d'intesa tra il @acmilan e il @ChelseaFC per un nuovo prestito. Conto alla rovescia per l'annuncio.#Calciomercato#Transfers@Gazzetta_it

— Carlo Laudisa (@carlolaudisa) August 23, 2021