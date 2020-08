Gazzetta, Messi va via. Clamoroso addio al Barcellona ovviamente non senza ripercussioni legali come sottolineato dalla rosea

Gazzetta, Messi va via. Clamoroso addio al Barcellona ovviamente non senza ripercussioni legali come sottolineato dalla rosea.

CLAMORE E CAUSA- “Messi va via. Clamoroso addio al Barcellona!”. Titola così il quotidiano che poi aggiunge: “L’ha comunicato al club: «Mi libero gratis». Ora sarà battaglia legale. City e Psg in pole ma i nerazzurri sognano”. Anche molti altri club sognano, probabilmente anche il Milan dato che non è vietato.