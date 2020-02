Gazzetta: «Male male Milan, il futuro di Pioli un’incognita»

Gazzetta dello Sport: Milan male male, il futuro di Stefano Pioli dipende dalla posizione finale di classifica

Il futuro di Stefano Pioli parrebbe un’incognita: o ottiene l’accesso in Europa League o sarà senza alcun dubbio addio.

La sconfitta contro l’Inter di Antonio Conte ha decisamente vanificato ogni possibilità di poter lottare per un posto nella massima competizione europea. Per la prossima stagione la società di Via Aldo Rossi potrebbe puntare su un allenatore più esperto in ottica internazionale per centrare la Champions League.