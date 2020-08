Gazzetta, al centro della prima pagina la fine del campionato per Antonio Conte che da secondo in classifica si sfoga attaccando la società

Gazzetta, al centro della prima pagina la fine del campionato per Antonio Conte che da secondo in classifica si sfoga attaccando la società.

CONTE STRAPPA- “L’Inter brilla, Conte strappa. Antonio attacca e lascia dubbi sul suo futuro: «Club debole, non ha protetto nè me nè i giocatori. Mi è piaciuto zero ed ora nessuno salga sul carro. É stato un anno duro, servono attente valutazioni. I bianconeri sono più forti non solo in campo»”.