Gazzetta: “La Uefa studia nuove formule per la Champions”

Gazzetta, la Uefa attende ansiosa l’ok delle maggiori leghe d’Europa per la ripartenza dopo che la Germania si è offerta come locomotiva

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna la quasi svolta alla ripresa del campionato, il protocollo c’è, ora la ripresa effettiva. Non resta che aspettarsi una ripresa come in Bundesliga, probabilmente a metà giugno.

NUOVE FORMULE- “La Uefa studia nuove formule per la Champions”. Titola così la rosea in merito alla possibilità di giocare gare secche a partire dai quarti, con final four da disputarsi ad Istanbul, previo decisione che secondo Marca dovrebbe arrivare il 17 giugno.