Gazzetta- La risposta di Ibra fondamentale per sbloccare il mercato

Gazzetta, tutto bene con Ibra ma i giorni passano e la risposta sul contratto ancora non arriva, il Milan attende una conferma dal giocatore.

SBLOCCARE IL MERCATO- Il mercato del Milan rimarrà bloccato fino a quando non si saprà se Ibra rinnoverà o meno il suo contratto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri restano in attesa di una risposta prima di dar via libera alle trattative.