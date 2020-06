Gazzetta: “Kalulu, oggi visite mediche e firma del contratto con il Milan”

Gazzetta, internamente la rosea ricorda la giornata importante per il Milan dal punto di vista del mercato in entrata con l’arrivo di Kalulu

Gazzetta, internamente la rosea ricorda la giornata importante per il Milan dal punto di vista del mercato in entrata con l’arrivo di Kalulu.

DA IERI IN ITALIA- sbarcato ieri in Italia, questa mattina, il giovane difensore in arrivo al Milan a parametro zero dal Lione sosterrà le visite mediche. Subito dopo firmerà il suo nuovo contratto con i rossoneri, come riporta Gazzetta dello Sport a pag 10.