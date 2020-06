Gazzetta: “Ibra, un altro controllo ok. Con la Roma in panchina”

Gazzetta, a pag. 15 la situazione Ibrahimovic monitorata giorno per giorno per capire quando il campione svedese potrà tornare in campo

Gazzetta, a pag. 15 la situazione Ibrahimovic monitorata giorno per giorno per capire quando il campione svedese potrà tornare in campo. A lecce non si è sentita la mancanza ma con la Roma sarà una gara completamente diversa.

VA DI FRETTA- “Ibrahimovic va di fretta, un altro controllo ok. Con la Roma in panchina”. Così la rosea internamente, poi prosegue: “Contro la Spal, fra una settimana potrebbe essere titolare.