Gazzetta, Ibra nessun rischio: torna domenica in casa del Sassuolo

Gazzetta, focus interno sulla situazione di Ibrahimovic per il quale viene rimandato costantemente il rientro per non rischiare altri stop, oltre a quello lunghissimo che sta vivendo dalla gara con il Napoli, e a quello già vissuto per il Covid ad inizio campionato.

IL PEGGIO ALLE SPALLE- “La lesione al bicipite femorale della coscia destra che lo ha fermato nel 3-1 di Napoli però è alle spalle- si legge- e questo è quello che conta: Zlatan potrà tornare a guidare l’attacco di Pioli domenica, sul campo del Sassuolo”.