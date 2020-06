Gazzetta: “Ibra, anche il secondo controllo è ok. Nel mirino la Roma”

Gazzetta, internamente la situazione Ibrahimovic con l’infortunio al polpaccio che sembra rientrare in tempo non per Lecce ma per la Roma

LA ROMA NEL MIRINO- “Ibra, anche il secondo controllo è ok. Nel mirino la Roma”. Titola così la rosea a pag. 10, poi aggiunge: “Il polpaccio procede bene, in campo contro i giallorossi nella migliore delle ipotesi. Oggi visite per Kalulu”.