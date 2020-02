Gazzetta- Donnarumma, martedì gli esami per la caviglia infortunata

Gazzetta, Donnarumma potrebbe avere una distorsione di lieve entità, c’è ottimismo in vista delle prossime partite contro Genoa e Juventus.

Gazzetta, Donnarumma potrebbe avere una distorsione di lieve entità, c’è ottimismo in vista delle prossime partite contro Genoa e Juventus. A riferirlo è questa mattina è il quotidiano, il quale spiega che domani Gigio si sottoporrà a nuovi esami per verificare le condizioni della sua caviglia e capire se potrà tornare subito ad allenarsi o se dovrà fermarsi qualche giorno per recuperare.

BEGOVIC PRONTO- Non dovrebbe essere nulla di grave, in caso contrario, Begovic sarebbe pronto a subentrare così come a Firenze, con un impatto decisamente all’altezza