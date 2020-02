Serie A, nel caos dei recuperi a rischio anche Milan-Genoa: tre opzioni

Serie A, è caos recuperi, secondo Gazzetta dello sport, nella giornata di oggi ci sarà un vertice tra FIGC, governo e leghe

Serie A, è caos recuperi, secondo Gazzetta dello sport, nella giornata di oggi ci sarà un vertice tra FIGC, governo e leghe per discutere della questione che ieri ha visto Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Parma-Torino.

QUANDO GIOCARE- L’unica data possibile per i nerazzurri è il 20 maggio, ma Marotta propone di giocare al posto della Coppa Italia, recuperando la semifinale il giorno della finale stessa e facendo così slittare l’evento di una settimana. 18 Marzo Atalanta-Sassuolo (al momento), Verona-Cagliari in campo l’11, due possibilità per Torino-Parma, 4 o 11 Marzo.

MILAN-GENOA- Domenica prossima alle 12:30 c’è Milan-Genoa, in caso di emergenza persistente, le alternative sarebbero tre, secondo calciomercato.com. La prima prevede un normalissimo rinvio, con impossibilità al momento di trovare una data; La seconda prevede l’esclusione del pubblico; la terza: campo neutro, in una zona non ancora colpita dal contagio. ‌