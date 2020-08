Gazzetta- Donnarumma, ottimismo prima di tutto ma ci vuole ancora tempo, come riporta la rosea questa mattina, situazione simile ad Ibra

OTTIMISMO TRA LE PARTI- Come riporta il quotidiano, il contratto del giocatore scadrà tra appena 10 mesi e per prolungare sino al 2023, il portiere ed il suo entourage chiedono una via d’uscita economica, nel caso in cui il Milan non dovesse entrare in Champions.