Gazzetta dello sport, tra i rinforzi c’è Dumfries in pole, così la rosea nella prima pagina odierna, aprendo con il mercato del Milan

Gazzetta dello sport, tra i rinforzi c’è Dumfries in pole, così la rosea nella prima pagina odierna, aprendo con il mercato del Milan.

DUMFRIES IN POLE- “Tra i rinforzi c’è Dumfries in pole”. Titola così la rosea in merito alla possibilità che il difensore centrale lasci il Psv per trasferirsi a Milano, previo accordo tra le parti per il cartellino del giocatore in scadenza a giugno 2023.