Gazzetta dello Sport: «Milan, Pioli non si ferma più»

Gazzetta dello Sport: giovedì 16 luglio, il Milan di Pioli non si ferma più, rimontato il Parma. Tre punti per l’Europa di Rangnick

«Milan, Pioli non si ferma più» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Diavolo ha battuto il Parma in rimonta, conquistando altri tre punti, vitali per «la corsa all’Europa League di Rangnick».

Il Bologna ha pareggiato contro il Napoli, la Roma ha rafforzato il quinto posto, superando l’ostico Hellas Verona. I rossoneri agganciano, dunque, i partenopei alla sesta posizione.