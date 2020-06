Gazzetta dello sport: “Inter, il Conte non torna. Processo ai nerazzurri”

Gazzetta, nella colonna di destra della prima pagina l’Inter ed Antonio Conte mai così sofferente come in questo momento della stagione

Gazzetta, nella colonna di destra della prima pagina l’Inter ed Antonio Conte mai così sofferente come in questo momento della stagione. Al tecnico rimane ancora l’Europa League anche se la corsa scudetto non è del tutto compromessa.

IL CONTE NON TORNA- “Inter, il Conte non torna. Processo ai nerazzurri”. Così la rosea in prima pagina, poi aggiunge: “Squadra fragile, difetti di mercato. Frenata così la crescita di un gruppo giovane ed il furore del suo tecnico”.