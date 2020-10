Gazzetta dello Sport: sabato il Milan sfiderà l’Inter nel big match valido per la quarta giornata di Serie A

«Derby mondiale» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Sabato sarà grande sfida tra Inter e Milan, match valido per la quarta giornata di Serie A.

«Entro giovedì torneranno anche i nazionali in giro per i continenti, sarà una sfida multitecnica. Eriksen si candida per un super gol. Uno tra Leao e Brahim Diaz con Ibrahimovic».