Gazzetta: «Coppa Ringhio, la gioia del Napoli inguaia Sarri»

Gazzetta dello Sport: giovedì 18 giugno, all’Olimpico Juventus battuta 4-2 ai calci di rigore, per gli azzurri è il sesto trofeo della storia

«Coppa Ringhio, la gioia del Napoli inguaia Sarri» – è questo il titolo in prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Gli azzurri di Gattuso hanno battuto 4-2 ai calci di rigore in finale la Juventus di Maurizio Sarri.

Al 90′ è 0-0, dal dischetto sbagliano Dybala e Danilo e Milik decide. I bianconeri non segnano più. Ronaldo delude, il tecnico perde un’altra finale e in campionato non può fallire.