Gazzetta – Calciomercato Milan, ora sotto con Bakayoko

Il Milan, dopo Tonali e Brahim Diaz, può ora accelerare senza pressione su Temoue Bakayoko: si cerca l’intesa col Chelsea

Secondo quanto affermato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe in queste ore infittendo i rapporti con il Chelsea per Temoue Bakayoko. Come detto, i rossoneri hanno già l’intesa con il giocatore ma non ha ancora ottenuto il via libera dei Blues.

Nonostante manchi ancora l’intesa sulle cifre, il Milan è riuscito a strappare a Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, il sì sulla formula: prestito con diritto, e non obbligo, di riscatto.