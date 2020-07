Ivan Gazidis ha parlato tra le tante cose anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Ecco le sue parole

Intervistato da il Corriere dello Sport, Ivan Gazidis ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan:

«Preferirei non parlare di un singolo giocatore, perché ci sono diverse situazioni come la sua. Dovremo decidere in fretta ma certe scelte comunque si fanno in due. Non c’è un Gazidis contro uno o contro l’altro. Le scelte sono del gruppo di lavoro e non solo mie».