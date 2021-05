Gazidis: «Siamo solo all’inizio del nostro percorso. Siamo orgogliosi»

Come riportato da un post pubblicato dal profilo social del Milan, Ivan Gazidis ha così celebrato il raggiungimento della qualificazione in Champions League dei rossoneri:

«Siamo felici di aver raggiunto il primo obiettivo del Club. È solo l’inizio del nostro ambizioso percorso, ora dobbiamo continuare a lavorare insieme con determinazione. I fantastici tifosi rossoneri non hanno mai smesso di sostenerci, il nostro dovere è renderli orgogliosi».

🗣️ "We're happy to have achieved the Club's first goal. It's just the beginning of our ambitious path, now we should keep on working together with determination. The amazing Rossoneri fans never stopped supporting us, our duty is to make them proud."#BackHome #SempreMilan pic.twitter.com/2FNP11OVL3

— AC Milan (@acmilan) May 24, 2021