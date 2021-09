Ivan Gazidis ha parlato anche di Superlega nel corso di una lunga intervista. Le parole dell’amministratore delegato del Milan

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, impegnato tra lavoro e terapie, ha rilasciato un’intervista a Sette, settimanale del Corriere della Sera. Le sue parole sulla Superlega.

SUPERLEGA SOLUZIONE – «No, non lo era, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, Uefa, Fifa, perché la crisi non è passata e non è tempo per nessuno di dichiarare vittoria. La questione della governance è fondamentale: bisogna ricordare che tutto si basa sui club».

