Gazidis: «Maldini? Credo in lui ma non perchè sia la storia del club»

Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport dove racconta di se stesso ma anche del sogno scudetto del Milan

Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport dove racconta di se stesso ma anche del sogno scudetto del Milan.

SU MALDINI- «Paolo rappresenta la storia del club, ma non è questa la ragione per cui credo in lui. Io credo in lui perché è persona che guarda avanti, abbraccia nuove cose, lavora con umiltà e passione ma anche intelligenza. È una cosa che ho visto subito, appena arrivato. Maldini è il punto di riferimento di un settore che lavorano nel modo giusto in tutte le sue componenti, con Paolo come punto di riferimento».