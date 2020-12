Milan, per essere da scudetto manca solo lo scudetto: gli scettici resistono

Milan, una prima parte di stagione da sogno, l’anno solare che si chiude nel migliore dei modi ma c’è ancora qualcuno che dubita

Milan, una prima parte di stagione da sogno, l’anno solare che si chiude nel migliore dei modi ma c’è ancora qualcuno che dubita della reale forza di questa squadra. Qualcuno ancora dice che firmerebbe per il quarto posto, altri che potrebbe anche arrivare quarto. La domanda che sorge spontanea nel momento in cui gli scettici danno sfogo a tutte le proprie perplessità è sempre la stessa: “Perchè una squadra che a dicembre è prima in classifica ad 8 punti di vantaggio dal quarto posto non potrebbe considerarsi da scudetto?”

MA LA JUVE È PIÙ SQUADRA- Di chi? Fino a prova contraria ciò che conta è il campo, il passato può aiutare ma viene meno ai fini del presente. E L’Inter? È sicuramente più accreditata a vincere, è più forte ed ha un organico migliore. Ah si? Fino a prova contraria, a dicembre è dietro e ha perso anche lo scontro diretto più importante, ovvero il Derby che al momento vedrebbe in vantaggio i rossoneri anche a pari punti. A parte questo, il sogno più grande sarebbe quello di veder Pioli vincere il campionato per zittire tutti gli scettici da quarto posto.

NON PUOI VINCERE- Del resto in Italia, secondo il pensiero di alcuni, “non puoi vincere” se non sei la Juve, non puoi vincere se arrivi da un sesto posto, non puoi vincere se hai una squadra che a luglio stava per stravolgere tutto e poi ha cambiato piani improvvisamente. Ah no? Vedremo. Intanto la classifica dice più 10 sulla Juventus (che una gara in meno come il Napoli), il resto sono chiacchiere e tanto lavoro per Pioli che da gennaio in avanti dovrà portarsi sulle spalle il peso di una classifica che si farà via via sempre meno a cuor leggero. Man mano che passano le settimane le aspettative aumentano, da qui l’esultanza per quel primo posto strappato e riconquistato all’ultimo minuto contro la Lazio.